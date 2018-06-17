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17.06.2018 - 20:34 |

Meksika'nın golü depreme sebep oldu!

2018 Dünya Kupası'nda Meksika'nın Almanya karşısında bulduğu gol sonrasında Meksika'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı sarsıntı meydana geldi.

Meksika'nın golü depreme sebep oldu!
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Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay'da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika'da yaşandı. Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peri 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru'nun Başkent'i Lima'da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi.

Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano'nun attığı golle de mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Lozano'nun attığı gol sonrası Meksika'nın Başkenti Mexico City'de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika'da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti. (Fanatik)

Meksikanın golü depreme sebep oldu

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