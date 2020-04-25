Melih Mahmutoğlu: "Sporcu katliamı olur"

ÜMİT AVCI - RÖPORTAJ

Hayatlarının hiçbir döneminde basketbol topundan bu kadar uzak kalmadıklarını anlatan Fenerbahçe Beko’nun Kaptanı, “Şu anda sahada olmayı en çok biz isteriz, çünkü basketbolu çok özledik. Ama iyi hazırlanmadan sezonun en önemli kısmını oynatmak sakatlıklara davetiye çıkarmaktır” diye konuştu

THY Euroleague önceki gün bir açıklama yaparak sezonu tamamlamak için bir takvim hazırlandığını, kesin kararın 24 Mayıs’ta alınacağını açıkladı. Şayet ‘devam’ kararı çıkarsa, ligin kalan süresi ve Sekizli Final, bir şehirde, karantina süreci tamamlandıktan sonra takımların yapacağı 20 günlük kampın ardından oynanacak...

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, planlamaya tepki gösterirken, bunun sporcu katilliği olacağını söyledi. Şu anda sahaya çıkmayı herkesten çok kendilerinin isteyeceğini söyleyen milli basketbolcu, “Sonuçta bu bizim işimiz. Paramızı da basketboldan kazanıyoruz. Hem ligin hem Euroleague’in sahada tamamlanması bizim de isteğimiz. Ancak haftalardır elimize top değmedi, mayıs ayında da bu durum süreceğe benziyor. Böyle uzun aradan sonra 15-20 günlük çalışmayla, sezonun en önemli kısmını oynamak riskli olur. Sakatlıklara davetiye çıkarmak anlamına gelir, spor katilliği anlamına gelir” dedi.



‘En önemli kısmı’

Yaz tatillerinde en fazla 1 hafta toptan uzak kaldıklarını ve hafif tempoda olsa da hazırlıklara başladıklarını söyleyen yıldız oyuncu, “O zaman bile dönüşte en az bir ay kondisyon çalışmaları, ardından da hazırlık maçları yapıyorduk. Hayatımızın hiçbir döneminde parkelerden bu kadar uzak kalmamışken, bu süreci yaşamadan sezonun en önemli kısmını oynamamız bekleniyor. Tabii ki hepimiz evlerimizde belli ölçüde çalışmaya, vücudumuzu hazır tutmaya çalışıyoruz. Ama ev ortamında bunların ne kadar yapılabileceğini herkes tahmin ediyordur. Bu maçlarda bir arkadaşımız sakatlanırsa, gelecek yıl kontratı olmayan bir isim 1 yıl basketboldan uzak kalmak zorunda kalırsa, bunun sorumluluğunu kim üstlenecek?” ifadelerini kullandı.







‘Başa mı dönecek?’

Bilim insanlarının ‘hayat normalleşmeye başlasa da sosyal mesafeyi korumak gerek uyarısını’ hatırlatan Melih, “18 takım bir şehirde toplandı, otellere gittik. Bir sürü oyuncu orada olacak, takım çalışanları, Euroleague çalışanları, salon ve otel görevlileri bulunacak. Bu kadar kişinin arasında birine virüs bulaşırsa ne olacak peki... O zaman her şey yeniden başa mı dönecek” ifadelerini kullandı. Birçok oyuncu ile temasta olduklarını da anlatan tecrübeli basketbolcu, herkesin aynı fikirde olduğunu ve maçların böyle kısa bir hazırlık sonrası oynatılmasını ihtimal dahilinde görmediklerini belirtti.

‘Arena’yı çok özledim’

Melih Mahmutoğlu parkeyi ve taraftar coşkusuna hasret kaldıklarını da ifade etti. Milli basketbolcu, “Basketbol oynamayı ve Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmayı çok özledim. Evim salona yakın olduğu için uzaktan bakıyorum. Ama salona gitme imkanımız olmadığı için orada yaşadığımız büyük coşkuyu düşünüyorum. İnşallah en kısa sürede, tribünlerin yine tamamen dolacağı günleri yaşarız, taraftarımızın önüne çıkarız” diye konuştu.

‘Yemek yapmayı öğrendim’

Karantina döneminden önce yemek konusunda hiçbir bilgisi olmadığını, ancak bu süreçte yemek yapmaya başladığını anlatan Melih Mahmutoğlu, “Tabii ki evde kalmak zor. Ama işin eğlenceli kısımlarını bulup, zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Yemek yapmak da beklediğimden daha keyifliymiş” dedi.

‘Bir bu kalmıştı Ahmet!’

Sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih Mahmutoğlu, takımda yaşanan kovid-19 paniğini de anlattı.

Milli basketbolcu, “İlk testler yapıldığında 4-5 kişi pozitif çıktı. Bunlardan biri de benim alt katımda oturan Ahmet’ti. O testlere kadar da sürekli birlikteydik, oyun oynuyor, birlikte yemek yiyorduk. Onun testi pozitif haberi gelince, ‘Bravo Ahmet, bana getirmediğin bir virüs kalmıştı’ diye takıldım ona ama tabii ki korkmuştuk. Neyse ki 2. testi negatif çıktı, ikimiz de rahatladık” dedi.

Mahmutoğlu şöyle devam etti: “Sonrasında Cenk abinin ve İlker’in pozitif çıkması bizi biraz üzdü ama ikisi de fazla sıkıntı yaşamadan bu süreci atlattı. Takımda herkesin iyi durumda olduğunu bilmek güzel. Umarım en kısa sürede ülkemiz ve tüm dünya bu virüsten kurtulur.”