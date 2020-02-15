Melih Mahmutoğlu: "Tekrardan kupayı kazanmak istiyoruz"

Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası finalinde yarın Ankara'da karşılaşacak Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Ankara Spor Salonu'nda önce Darüşşafaka Tekfen, daha sonra Fenerbahçe Beko antrenman yaptı.

Fenerbahçe Beko'nun takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rakiplerinin de son zamanlarda iyi basketbol oynadığını ifade ederek, "Özellikle savunmada agresif oynuyorlar, iyi oyunculara sahipler. Onları tebrik etmek lazım. Hem Anadolu Efes'i hem de Galatasaray Doğa Sigorta'yı eleyip finale çıktılar. Biz de elimizden geleni yapacağız. Tekrardan kupayı kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Maçta favori gösterilmelerine ilişkin de Melih, "Bunlar kağıt üzerinde konuşuluyor ama çıkıp maçı oynamak gerekiyor, maç maç değişiyor. Yarın da yeni bir maç, en iyi şekilde konsantre olup en doğru basketbolu oynayıp kazanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Darüşşafaka Tekfen'in oyuncusu Sinan Güler ise Avrupa'nın en köklü, en iyi basketbol oynayan takımlarından biriyle karşılaşacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu sezonki performansları ortada biz de iyi basketbol oynuyoruz. Savunmadan kazandığımız motivasyonu hücum tarafına da yansıtıyoruz. Önemli bir 40 dakika oynayacağız, maçın telafisi yok. İki takımın da kazanmak için çıkacağı ve en iyisini yapmaya çalışacağı bir maç olacak. Fenerbahçe Beko ile eşit şansa sahibiz. Sonuçta sahaya çıkıp oynamamız gereken basketbolu oynamamız lazım. Ekstradan önemli hatalar yapmadığımız sürece maçta önemli şansımız olduğunu düşünüyorum."