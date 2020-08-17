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17.08.2020 - 15:39 |

Melih Vardar kimdir, kaç yaşındaydı? Melih Vardar neden hayatını kaybetti?

Somaspor'da forma giyen Melih Vardar 15 Ağustos Cuma gecesi sabaha karşı geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu hastanede verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Genç futbolcunun ölüm haberi futbol camiasında derin üzüntü ile karşılandı. Melih Vardar kariyerine Urla Gençlik Spor altyapısında başlamıştı. Peki Melih Vardar kimdir?

Melih Vardar kimdir, kaç yaşındaydı? Melih Vardar neden hayatını kaybetti?
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Melih Vardar kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fuutbola Urla Gençlik Spor Altyapısında başladıktan sonra Bucaspor altyapısında kariyerine devam eden ve 8 kez milli formayı terleten Melih Vardar, Cuma gecesi sabaha karşı İzmir'in Urla ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Melih Vardar'ın ölüm haberi futbol dünyasını derinden yaraladı.

MELİH VARDAR KİMDİR?

2 Ağustos 10993 yılında İzmir'in Konak ilçesinde dünyaya gelen Melih Vardar, İzmir'in Urla ilçesinde Cuma gecesi sabaha karşı geçirdiği kazanın ardından ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Somaspor'lu futbolcu Melih Vardar, hastanede sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Genç futbolcunun ölüm haberi herkesi derinden yaraladı.

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Türk futbolunu yasa boğan ölüm! Melih Vardar hayatını kaybetti

Futbola Urla Gençlik Spor altyapısında başladı ve daha sonra Bucaspor altyapısına geçti. 2008 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzaladı fakat gene A2 takımında forma giydi. 2011 yılından itibaren as takım maç kadrosuna alınmaya başlandı. As takım için ilk resmî karşılaşmasına 10 Eylül 2011 tarihinde Kayseri Erciyesspor'a karşı oynanan 1. Lig karşılaşmasıbda çıktı.

8 kez millî takımlara çağrılan Melih Vardar, 2 kez Türkiye U-15 ve 4 kez de Türkiye U-16 forması olmak üzere toplam 4 kez millî formayı giydi.

 

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