Meltem Akyol: "Ben Tokyo’da kürsüye inanıyorum"

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Hazırlıklarına evden devam etmek zorunda kalan milli karateci, “İdman yapacak partner bulamamak en büyük sıkıntım. Bana bu konuda bankacı olan kocam yardımcı oluyor. O da darbelere alışmaya çalışıyor” dedi.

Milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol koronavirüsün sporcuları nasıl etkilediğini ve Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesinin avantaj sağlayıp sağlamayacağını MİLLİYET’e anlattı.

Salgın için sen ne gibi önlemler aldın.

-Zorunlu ihtiyaçlar dışında evden çıkmıyorum. Evde hazırlıklarımı sürdürmeye çalışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye’nin sporcusuyum. Bana en önemli olan ihtiyacım minderler yolladılar. Sıkıntım tabii ki idman partneri bulamamak. Evde çalıştığım için bankacı eşim bana yardımcı oluyor. O da darbelere alışmaya çalışıyor.



Formunu ve temponu devam ettirebilecek misin?

Bu konuda büyük sıkıntı yaşıyorum. Tempom çok düştü. Bu konuda sporcu psikolojisini ayrı olarak değerlendirmeliyiz. Gerektiği kadar idman yapamıyoruz. Daha önce günde 4 bin kalori alırken, bunu bine indirmek zorunda kaldım. Ertelenen organizasyonlara artık sadece vücut olarak değil kafa olarak da hazır olmamız gerekiyor.



Son iki müsabakanız iptal edildi. Edilmeseydi yurtdışındaki bir organizasyona gitmek sen de tedirginlik yaratır mıydı?

Ben her konuda pozitif olmaya çalışıyorum. Tedirgin olmazdım. Müsabaka döneminde salgın bu kadar yaygın olmasa da vardı. Yaptığımız spor, temas sporu. Hiçbir zaman o mesafeyi koruyamıyorduk. Buna rağmen yarışmaların iptal olması benim açımdan iyi oldu.

‘Eşit olmayacaktı’

Olimpiyatlar ertelendi. Sence ertelenmesi size avantaj sağlar mı?

Aslında olaya avantaj ya da dezavantaj gözüyle bakmamak gerekiyor. Olimpiyatlar eğer bu yıl yapılsaydı hiçbir sporcu için eşit şartlar oluşmayacaktı. Japonya’daki rakiplerimizle görüşüyoruz. Onlar idmanlarını yapabiliyor. Bu durum baktığınızda olimpiyat ruhuna aykırı. Bu açıdan bakılırsa bir yıl ertelenmesi her sporcu için en hakkaniyetli karar oldu.

‘Sürpriz yaşanırdı’

- Olimpiyatların, Tokyo’da sönük geçebileceği konuşuluyor...

Ben Tokyo’da kürsüye inanıyorum. Çok fazla şeyle uğraştım dört sene boyunca ve uğraştığıma da değdi. Olimpiyat kotasını almayı başardım. Oyunlar planlandığı zamanda yapılsaydı performans açısından farklı bir olimpiyat izleyebilirdik. Çünkü her sporcu istediği şartları bulamıyor. Bu yüzden sürpriz sonuca sahne olabilirdi. Şimdi önümüzde uzun bir zaman var.

‘Daha farklı olabilirdi’

Karate branşının gölgede kaldığını düşünüyor musun? Daha çok milli sporcu için neler yapılabilir?

Diğer branşlara göre tabii ki biraz gölgede kalıyor. Daha önce olimpik bir branş değildi. Şimdi ise artık olimpik bir branş oldu. Baktığınız zaman sekiz sporcudan beşi de kota aldı. Biraz daha gündeme gelebilirdik diye düşünüyorum. Bunların olması için daha gözönünde olmamız gerekiyor.

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