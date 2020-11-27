Meltem Hocaoğlu Akyol'un hedefi olimpiyat şampiyonluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kariyerine devam eden milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, koronavirüs pandemisi sürecindeki çalışmalarından olimpiyat vize sürecine, sakatlığından olimpiyattaki hedefine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Salgının kendileri için büyük bir şok olduğunu ifade eden Akyol, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, turnuvalar devam ederken, bir anda tüm dünyayla birlikte durduk. İlk başta tabii ki herkes gibi ciddiye almıyorduk. Çinli arkadaşlarımıza soruyorduk nasıl oldu, ne yaptınız diye. Ama onlar ocak ayından itibaren ülkelerine giriş yasak olduğu için bizimle birlikte turnuvalara ülkeden ülkeye geçerek devam ediyorlardı. Olayın buralara geleceğini kim bilebilirdi. Olimpiyatlar da ertelenince evde kaldık ve herkes gibi bu hayatı yaşamaya başladık" diye konuştu.

"FİZİKSEL AKTİVİTEYE ÇOK ALIŞIK OLDUĞUMUZ İÇİN PANDEMİ BİZİ ÇOK FAZLA ETKİLEDİ"

Meltem Hocaoğlu Akyol, evde kalınan dönemin sporcuları çok daha fazla etkilediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Özellikle senenin 300 günü yurt dışında olan, çalışan, antrenman yapan, sürekli dışarıda olması gereken biz sporcular için ekstra bir zorluktu. Vücudumuz fiziksel aktiviteye çok alışık olduğu için böyle bir kapanma bizi mental, manevi ve fiziksel olarak çok fazla etkiledi. Olimpiyat kadar büyük bir turnuvanın öncesinde de böyle bir şey olması tabii ki hayal bile edilemezdi. Tabii iyi tarafından bakmaya çalıştık. Çalışmalarımıza online olarak devam ettik, mental çalışmalarımızı artırdık. Psikolojik olarak destek aldık. Dışarıda olmamak, iç dünyamıza daha fazla dönmek anlamına geliyordu; bunu keşfettik. Ben ekstra olarak sporun benim için ne kadar önemli olduğunu da fark ettim. Hareket edememek, dışarı çıkamamak, kısıtlatmak, harekete bu kadar alışık ve içinde olan bir insan için büyük bir dert."

"BU SÜREÇTE EŞİM ÇOK BÜYÜK DESTEK OLDU"

Pandemi sürecinde eşinin kendisine büyük destek verdiğini vurgulayan milli sporcu, "Bu süreçte çalışmalarıma evimde devam ettim. Eşim çok yardımcı oldu. Partnerim oldu. Karate sonuçta partnerle yapılan bir spor. Bugün kadına şiddet içerikli bir panelde olduğum için aslında erkeğe şiddet içeren bir duruş sergilediğimi söylüyordu. Şaka bir yana, bana çok yardımcı oldu. Şimdi tekrar bir 'pik' yapma sebebiyle birçok yer kapatmak zorunda kaldı. Tekrar sınırlandırılmaya devam ediyoruz. Biz alana ihtiyaç duyduğumuz için özel yerlere yönlenmeye çalışıyoruz. Benim antrenman yaptığım zaten özel antrenörüm var. Bunun yanı sıra da devletin milli sporculara verdiği izinler var. Bunlardan faydalanarak arayı kapatmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Dünya çapındaki birçok arkadaşımdan duyduğuma göre, ülkelerindeki durum maalesef zor. Çalışmalarını yapabilmeleri gereken düzeyde yapamıyorlar. Bu da bizim için ekstra bir avantaj bence" dedi.

"OLİMPİYAT VİZEMİN GERİ ALINMASINA İYİ YÖNDEN BAKIYORUM"

Koronavirüs salgınının tüm dünyada etkili olmasıyla birçok spor branşında şampiyona ve turnuvalar iptal edildi veya ertelendi. Karatede bu yıl yapılması planlanan ve Tokyo Olimpiyatları Oyunları'na kota puanı veren Avrupa Şampiyonası ile Premier Lig de iptal edilen organizasyonlar arasında yer aldı. Söz konusu organizasyonların yeniden düzenleneceğinin açıklanmasıyla olimpiyat vizesi iptal olan Meltem Hocaoğlu Akyol, DHA'ya yaptığı değerlendirmede, bu duruma olumlu tarafından baktığını belirtti. 28 yaşındaki sporcu, "Olimpiyattaki hedef tabii ki altın. Karate ilk defa olimpiyatlarda olacaktı ve ertelendi. Bu üzüntü verici bir durum oldu. Ama iyi taraflarından bakmaya çalışırsak; bir sakatlığım vardı ve bunun üstesinden yeterince geldim, kendimi kuvvetlendirdim, daha iyi olduğumu hissediyorum. Benim şöyle bir handikabım oldu; son 2 turnuvamız iptal edildi. Bunlar iptal edildiği için ben de direkt kotada olduğum için direkt gitmeye hak kazandım ve bilet verildi ancak daha sonra ertelendiği açıklandığı için tekrar bu biletim geri alındı. Benim de hayal ettiğim; turnuvalara giderek, müsabakaları kazanarak o bileti almaktı. Seneye de inşallah böyle olacak. Son iki turnuvamız var. Biri Premier Lig maçımız, bir diğeri de Avrupa Şampiyonası" ifadelerini kullandı.





