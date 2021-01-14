Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
14.01.2021 - 21:55 |

Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti.

Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
ABONE OL

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK'de mücadele eden orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Berkay Samancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. 

Profesyonel futbol yaşantısına Kocaelispor'da başlayan Samancı, sırasıyla Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor ve Niğde Anadolu FK takımlarında forma giydi.

Menemenspor, Berkay Samancıyı renklerine bağladı

    Sumudica, Gaziantep'e gözyaşlarıyla veda etti
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. "Bazen basit top kayıpları yaptım"
      "Bazen basit top kayıpları yaptım"
    2. Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart gördü
      Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart gördü
    3. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku!
      Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku!
    4. Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
      Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
    5. Charles Leclerc koronavirüse yakalandı
      Charles Leclerc koronavirüse yakalandı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor'dan 7 sakatlık açıklaması! Podolski...

    Antalyaspor'dan 7 sakatlık açıklaması! Podolski...

    Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

    Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

    Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!

    Trabzonspor'da Antalyaspor mesaisi!

    Anadolu Efes - Khimki: 99-60

    Anadolu Efes - Khimki: 99-60

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet