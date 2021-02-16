Menemenspor evinde kayıplarda

İç sahada 10 maça çıkan İzmir temsilcisi sadece Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1 yenebildi. Altınordu, Tuzlaspor, Altay, İstanbulspor ve Giresunspor müsabakalarını kaybeden Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la berabere kalıp 9 puan toplayabildi. Menemenspor evinde son 5 maçını da kazanamadı. İlçe Stadı'nda ağlara 10 gol bırakan Menemenspor, rakiplerine ise 19 kez geçit verdi.

Teknik direktör Ümit Karan, Akhisarspor'u yenecek güçte olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bizim için artık her maç final niteliğinde. Akhisarspor doğrudan rakibimiz. Kazanıp önemli avantajı elimize geçirmek istiyoruz" dedi.