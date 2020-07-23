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23.07.2020 - 13:30 | | Ä°ZMÄ°R, (DHA) -Â

Menemenspor Samed Ali'yi alacak

TFF 1. Lig'de yeni sezona iddalÄ± bir kadro ile girmeyi hedefleyen Ekol GÃ¶z Menemenspor, devre arasÄ±nda GÃ¶ztepe'den kiraladÄ±ÄŸÄ± golcÃ¼ Samed Ali Kaya'nÄ±n bonservisini almak iÃ§in harekete geÃ§ti.

Menemenspor Samed Ali'yi alacak
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Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-lacivertli formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§ta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bÄ±rakmak istemeyen kurmaylarÄ±n GÃ¶ztepe ile temasa geÃ§tiÄŸi bildirildi.

Menemenspor'da 2017-2018'de 2. Lig'de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off'larla birlikte 35 lig maÃ§Ä±nda 25 gol atarak SÃ¼per Lig ekibi GÃ¶ztepe'ye transfer oldu. Samed Ali'nin de Menemenspor'da kalmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ve transferin en kÄ±sa sÃ¼rede resmiyet kazanacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

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