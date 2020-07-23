Menemenspor Samed Ali'yi alacak

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan sarÄ±-lacivertli formayla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 6 maÃ§ta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bÄ±rakmak istemeyen kurmaylarÄ±n GÃ¶ztepe ile temasa geÃ§tiÄŸi bildirildi.

Menemenspor'da 2017-2018'de 2. Lig'de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off'larla birlikte 35 lig maÃ§Ä±nda 25 gol atarak SÃ¼per Lig ekibi GÃ¶ztepe'ye transfer oldu. Samed Ali'nin de Menemenspor'da kalmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± ve transferin en kÄ±sa sÃ¼rede resmiyet kazanacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.