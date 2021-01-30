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Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor, Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı
30.01.2021 - 12:25 | | İZMİR (AA) -

Menemenspor, Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı

Ümit Karan'ın çalıştırdığı Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı.

Menemenspor, Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna dahil etti

İzmir temsilcisi, son olarak ülkesinin Stade Malien takımında forma giyen Malili orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mamadou Traore ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Turgutluspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek ile de yarım sezonluk anlaşmaya vardı.

Menemenspor, Traore ve Fatih Demirleki kadrosuna kattı

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