21.08.2020 - 20:04 | | AA
Menemenspor'da 2 transfer
Menemenspor, OÄŸuz Han AynaoÄŸlu ve Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'Ä± transfer ettiÄŸini duyurdu.Â
TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, OÄŸuz Han AynaoÄŸlu ve Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'Ä± transfer ettiÄŸini duyurdu.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Altay'da forma giyen 28 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ kanat oyuncusu AynaoÄŸlu ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Almanya'da TSV Havelse takÄ±mÄ±ndan 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'la ise 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.