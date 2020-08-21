Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri Menemenspor'da 2 transfer
21.08.2020 - 20:04 | | AA

Menemenspor'da 2 transfer

Menemenspor, OÄŸuz Han AynaoÄŸlu ve Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'Ä± transfer ettiÄŸini duyurdu.Â

Menemenspor'da 2 transfer
ABONE OL

TFF 1. lig ekiplerinden Menemenspor, OÄŸuz Han AynaoÄŸlu ve Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'Ä± transfer ettiÄŸini duyurdu.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Altay'da forma giyen 28 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ kanat oyuncusu AynaoÄŸlu ile 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Almanya'da TSV Havelse takÄ±mÄ±ndan 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Berkan Ä°brahim Ã‡akÄ±r'la ise 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Menemensporda 2 transfer

    Gökhan Gönül: "Fenerbahçe'ye transferimde Emre BelözoÄŸlu'nun etkisi çok oldu"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Menemenspor'da 2 transfer
      Menemenspor'da 2 transfer
    2. Galatasaray transfer haberleri | Kamil Jozwiak ve Jakup Moder için açÄ±klama!
      Galatasaray transfer haberleri | Kamil Jozwiak ve Jakup Moder için açÄ±klama!
    3. Igor Tudor ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±! Yeni adresi Juventus...
      Igor Tudor ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±! Yeni adresi Juventus...
    4. Transfer haberleri | Papiss Cisse: "BeÅŸiktaÅŸ ile görüÅŸüyorum"
      Transfer haberleri | Papiss Cisse: "BeÅŸiktaÅŸ ile görüÅŸüyorum"
    5. Son dakika | Galatasaray'Ä±n yeni transferi Zach Hankins ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±!
      Son dakika | Galatasaray'Ä±n yeni transferi Zach Hankins ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±kladÄ±!



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Abdullah AydÄ±n'Ä± transfer etti!

    Son dakika | BeÅŸiktaÅŸ, Abdullah AydÄ±n'Ä± transfer etti!

    Son dakika | Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar ayrÄ±ldÄ±

    Son dakika | FenerbahÃ§e'de Alper Potuk ile yollar ayrÄ±ldÄ±

    Gloria Cup Basketball HeyecanÄ± BaÅŸlÄ±yor

    Gloria Cup Basketball HeyecanÄ± BaÅŸlÄ±yor

    BaÅŸakÅŸehir'e yeni sponsor

    BaÅŸakÅŸehir'e yeni sponsor

    SÄ±radaki Haber