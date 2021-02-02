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02.02.2021 - 00:31 |

Menemenspor'da 5 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor; Mahamadou Ba, Kazım Yakmaz, İsmail Haktan Odabaşı, Abdulkadir Öksüz ve Emre Selen'i kadrosuna dahil etti.

Menemenspor'da 5 transfer
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor; Mahamadou Ba, Kazım Yakmaz, İsmail Haktan Odabaşı, Abdulkadir Öksüz ve Emre Selen'i kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi; Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la yollarını ayıran 21 yaşındaki Mahamadou Ba, Aytemiz Alanyaspor'dan 20 yaşındaki Kazım Yakmaz ve Yomraspor'dan 21 yaşındaki Abdulkadir Öksüz'le 3,5 yıllık, Tuzlaspor'dan 29 yaşındaki İsmail Haktan Odabaşı ile 1,5 yıllık, Yeni Malatyaspor'dan 26 yaşındaki Emre Selen'le de sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. 

Menemenspor'un yeni oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı, sezona Hekimoğlu Trabzon'da başladıktan sonra ara transfer döneminde 12 Ocak'ta Tuzlaspor'la sözleşme imzaladı. Tuzlaspor'la bir maça çıkan oyuncu, bugün de Menemenspor'a transfer oldu. 

Öte yandan, ilk devreyi Serik Belediyespor'da kiralık olarak geçiren Amir Güren de takıma döndü.

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