Menemenspor’da İzzet Erdoğan bombası

TFF 1. Lig İzmir temsilcisi Menemenspor ile adı bütünleşen kulübün hem üyesi hem de kurucularından olan Fikret Uzun, "Kongrelerin iptali ve kulübe kayyum atanması" istemiyle açılan davadan lehine karar çıkması ve başkan olması halinde sportif direktörlük görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni olan futbol insanı İzzet Erdoğan'ın geleceğini açıkladı. Mahkemenin 2 Ekim’de sonuca bağlanmasını beklediklerini belirten Uzun, "Menemenspor yönetimi adına başlattığımız adalet yürüyüşünde büyük yol aldık. Mahkemenin 2 Ekim’de nihai kararı açıklamasını bekliyoruz. Mahkeme sonrası lehimize karar çıkması halinde başkanlığa adaylığımı koyacağım. Bu süreçte takımın yüz üstü kalmaması ve geleceği adına adımlar atılabilmesi için çalışmalara şimdiden başladık. Bu sebepten futbol bilgisine güvendiğim, kariyeri ile de kendini kanıtlamış olan İzzet Erdoğan’ın, Menemenspor’un sportif direktörlüğü görevini üstlenmesini istedik. Kendisi de bu görevi seve seve yapacağını bizlerle paylaştı. Kulübümüz adına en iyisini ortay koymak için hazırız. Şimdiden kolları sıvadık" dedi

'Başlamak için gün sayıyoruz'

Menemenspor’un hukuki ve mali tüm süreçlerine hakim olduğunu ve de Fikret Uzun'un sarı lacivertli takım için verdiği mücadeleyi taktir ettiğini belirten İzzet Erdoğan ise, "Menemenspor başarısını ve potansiyelini kanıtlamış bir kulüp. Fikret Uzun'un ise Menemenspor ve futbol adına verdiği mücadele ortadadır. Uzun, bana bu takımın geleceği için planları olduğundan bahsetti. Aramızda konuşup anlaştığımız her şeyin, Menemenspor'un faydasına olağına inancımız tam. Mahkemeden Menemenspor adına çıkacak olumlu sonuç sonrası göreve başlamak için gün sayacağız. Başarılı olmak için sabırsızlanıyoruz. Hepsinden önce önceliğimiz hukuki sürecin sonuçlanması" dedi. Erdoğan, Menemenspor'un mevcut kadrosuyla geride kalan sezondan daha iyi bir performans sergileyebileceklerine inandıklarını da sözlerine ekledi.

'Gerekli olan her şeyi sunduk'

Hukuki mücadelelerinin karar aşamasında olduğunu söyleyen Fikret Uzun, "Mahkemeye gerekli olan her tutanağı, belgeyi eksiksiz sunduk. Bu süreçten sonra tek beklentimiz Menemenspor'un geleceği adına en doğru adımı atabilmek. Menemenspor’un mağdur olmaması için çabalıyoruz. Her şeye hazır olmak istiyoruz" dedi. Uzun, 7 Ekim'de kayyum mahkemesinin olacağı da belirtti.