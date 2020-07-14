TFF 1'inciÂ Lig kulÃ¼plerinden Ekol GÃ¶z Menemenspor'da yÃ¶netim sÃ¶zleÅŸmesi sona eren Mehmet Boztepe ile yollarÄ± ayÄ±rdÄ±.

Sezon baÅŸÄ±nda Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor'dan transfer edilen 32 yaÅŸÄ±ndaki gurbetÃ§i sol kanat oyuncusu, "Menemenspor'da geÃ§irmiÅŸ olduÄŸum sÃ¼re zarfÄ±nda futbol adÄ±na yaÅŸanabilecek tÃ¼m duygularÄ± takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m ile paylaÅŸtÄ±k. 'Kesin kÃ¼me dÃ¼ÅŸer' diyen herkese futbolumuz ile cevap verdik. TÃ¼m takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ederim. BaÅŸkanÄ±mÄ±za, hocalarÄ±mÄ±za ve kulÃ¼p personeline emekleri iÃ§in minnettarÄ±m. Yeni sezon bize neler getirir bilmiyorum ama ÅŸimdilik hoÅŸÃ§akal Menemenspor ve Menemenspor'un gÃ¼zel taraftarÄ±" mesajÄ± paylaÅŸtÄ±. Mehmet, sarÄ±-lacivertli formayla 29 lig maÃ§Ä±nda 6 kez rakip fileleri sarstÄ±.

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