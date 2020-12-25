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25.12.2020 - 07:00 |

Menemenspor’da ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...

Menemenspor Kulübü, Adanaspor karşılaşmasında aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatılması sonrasında kriz yaşıyor. Maçın ardından yardımcı antrenör Orhan Terzi ile yollar ayrıldı.

Menemenspor’da ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...
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Menemenspor Kulübü, TFF 1. Lig’de oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili yardımcı antrenör Mehmet Ali Beşel’in istifa ettiğini, Orhan Terzi’nin görevden alınmasının yapılan kural hatasıyla ilgisi olmadığını açıkladı: “Yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir”.
Kulüple ilişiği kesilen Terzi ise, müsabakanın ardından takımın konakladığı otelden atıldığını, Adana’dan İzmir’e dönüş biletinin de iptal edildiğini belirterek, “Yapmadığım bir hatadan dolayı beni günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler” dedi.

Menemenspor’da ortalık karıştı Peş peşe istifalar...

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