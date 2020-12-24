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Haberler1.Lig Haberleri Menemenspor'dan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama!
24.12.2020 - 16:32 | | AA

Menemenspor'dan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama!

Menemenspor Kulübü, TFF 1. Lig'de dün oynadıkları Adanaspor karşılaşmasında aynı anda 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili yardımcı antrenör Mehmet Ali Beşel'in istifa ettiğini, Orhan Terzi'nin görevden alınmasının yapılan kural hatasıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Menemenspor'dan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama!
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Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adanaspor karşısında sahada aynı anda 6 yabancı oyuncu bulundurulmasından dolayı takımın hükmen mağlup sayılacağı belirtildi.

Bu tarz hataların yapılabileceğinin bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine dünkü maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin de görevine son verilmiştir.Yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi’nin görevine son verilmesiyle ilgili durumun yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi’nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir. 1942 yılında kurulan kulübümüz bugüne kadar her zaman, her daim ilkesel kuralların içinde yer almıştır. Kurumumuz ahlak ve nezaket kurallarını kendine destur edinmiştir. Belirttiğimiz ahlak ve nezaket kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor'da barınamamış, bundan sonrada barınamayacaktır. Menemenspor’umuz bildiği yol olan ahlak ve nezaket kuralları içerisinde yoluna devam edecektir."

Menemenspordan Adanaspor maçında 6 yabancı oyuncu oynatılmasıyla ilgili açıklama

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