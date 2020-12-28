Menemenspor'un tadı kaçtı

Önce alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Nijeryalı oyuncu Sikiru Olantunbosun takımdan ayrılırken, ardından deplasmanda 3-2 kazanılan Adanaspor maçında 6 yabancı oynatılması ve Antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verilmesi takımın kimsyasını bozdu.

Adanaspor karşısında hükmen yenilgi alması beklenen sarı-lacivertliler para kriziyle de sarsıldı. Futbolcular maçtan iki önce antrenman yapmayı reddetti. Yönetim ise cumartesi günü takıma toplam 400 bin TL ödeme yaptı. Gergin geçen bir haftadan sonra Ankara Keçiörengücü müsabakasına çıkan İzmir ekibi vasat futbolla sahadan beraberlikle ayrıldı.