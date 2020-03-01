Merak edilen takım Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalarak tarihinde ilk kez böylesi bir başarı yakalayan Medipol Başakşehir, herkesin dikkatini çekti. Son 16 turunda Danimarka’nın Kopenhag takımıyla eşleşen turuncu-lacivertliler, adeta ilgi odağı oldu.

Son dönemde yakaladığı çıkış nedeniyle fazla tanınmayan temsilcimiz bir anda dikkatleri üzerine topladı. Ekstra Bladet, Başakşehir’in son dönemde Türkiye’de lig yarışında zirveye oynadığını ve artık Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefleyen bir kulüp olduğunu vurguladı.

Ayrıca son dönemde turuncu-lacivertli takımın yıldız transferleriyle İstanbul’un büyük takımlarıyla yarıştığı ifade edildi.

BT Sport’ta da benzer şekilde Kopenhag’ın fazla tanımadığı bir İstanbul takımıyla oynayacağı ancak son dönemde ciddi gelişim gösterdiği kaydedildi.

Jyllands Posten’de de, Başakşehir’de Robinho, Skrtel ve Demba Ba gibi yıldızlara sahip olduğu, güçlü bir ekonomiye sahip bulunduğu ve son dönemde zirve adayı bir takım haline geldiği anımsatıldı.

Danimarka basını ayrıca Başakşehir’in 3-1 yenilgi sonrası Sporting önünde rövanşta nasıl geri döndüğü ve 4-1 kazandığını da ekledi.