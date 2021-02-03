Merhum futbolcu Sinan TanÄ±ÅŸ'Ä±n adÄ± mahallesindeki parka verildi

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Akdeniz Belediye BaÅŸkan M. Mustafa GÃ¼ltak, Hamidiye Mahallesinde bulunanÂ Milli Sporcu Sinan TanÄ±ÅŸ ParkÄ±'nÄ± ve TanÄ±ÅŸ Ailesi'ni; Akdeniz Belediye Meclisi Ãœyesi AydÄ±n Demirci ile birlikte ziyaret etti. BaÅŸkanÂ GÃ¼ltak; merhum futbolcu Sinan TanÄ±ÅŸÄ±n babasÄ± Selahattin, annesi Fatma, erkek kardeÅŸi SavaÅŸ ile kÄ±z kardeÅŸleri Senem ve Seden ile bir araya geldi. TanÄ±ÅŸ Ailesi, evlerinin hemen yanÄ±nda bulunan parka oÄŸullarÄ±nÄ±n isminin verilmesinden dolayÄ±Â GÃ¼ltak'aÂ teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. Sinan TanÄ±ÅŸÄ±n babasÄ± Selahattin TanÄ±ÅŸ, "Bu parkÄ±mÄ±za oÄŸlumun adÄ±nÄ±n verilmesini iÃ§eren Ã¶nergeyi veren belediye meclis Ã¼yesi AydÄ±n Demirciye, bu anlamda desteÄŸini esirgemeyen BaÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa GÃ¼ltak ve tÃ¼m meclis Ã¼yelerine teÅŸekkÃ¼r ediyorum" dedi. Sinan TanÄ±ÅŸÄ±n kardeÅŸi SavaÅŸ TanÄ±ÅŸ da, parka aÄŸabeyinin adÄ±nÄ±n verilmesinin kendileri iÃ§in bir sÃ¼rpriz olduÄŸunu dile getirdi, aileÂ olarakÂ emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r etti.

Belediye BaÅŸkanÄ± Mustafa GÃ¼ltak, aileyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra Sinan TanÄ±ÅŸÄ±n adÄ±nÄ± geleceÄŸe taÅŸÄ±yacak olan parkÄ± da ziyaret etti. ParkÄ±n iÃ§inde bulunan tek katlÄ± bir yapÄ±yÄ± inceleyen BaÅŸkan GÃ¼ltak; burayÄ± milli sporcunun hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatacak, kupalar, madalyalar, fotoÄŸraflar ve Ã¶zel eÅŸyalarÄ±nÄ±n yer alacaÄŸÄ± bir mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼receklerini belirterek, "Meclis Ã¼yemiz AydÄ±n Demirci, meclise Ã¶nerge vermiÅŸti. TÃ¼m meclis Ã¼yeleri olarak uygun gÃ¶rdÃ¼k ve parkÄ±mÄ±zÄ±n adÄ±nÄ±, Sinan TanÄ±ÅŸ ParkÄ± olarak deÄŸiÅŸtirdik. Sinan kardeÅŸimize Allahtan rahmet diliyorum. Uzun sÃ¼re futbolla uÄŸraÅŸtÄ±, milli takÄ±mlara kadar yÃ¼kselip ter dÃ¶ktÃ¼. Hem ailesini hem de Mersini gururlandÄ±rdÄ±. Biz de Sinan kardeÅŸimizin adÄ±nÄ± yaÅŸatmak ve ailemizi sevindirmek adÄ±na parkÄ±mÄ±za onun adÄ±nÄ± verdik" diye konuÅŸtu.

BaÅŸkan GÃ¼ltak, Sinan TanÄ±ÅŸÄ±n adÄ±nÄ±n verildiÄŸi parkta tespit ettiÄŸi bazÄ± eksikliklerin giderilmesi; Ã§ocuk oyun gruplarÄ±, parkÄ±n zemini ve peyzajÄ±nÄ±n yenilenmesi iÃ§in de ilgili birime talimat verdi.

SÄ°NAN TANIÅž KÄ°MDÄ°R?

Mersin Ä°dman Yurdu'nunÂ altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Sinan TanÄ±ÅŸ; 1991-1996 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 5 yÄ±l boyunca kÄ±rmÄ±zÄ± lacivert-formayÄ± giydi. Gaziantepspor ve milli takÄ±m formalarÄ±nÄ± da taÅŸÄ±yan Sinan TanÄ±ÅŸ, Galatasaray ile transfer gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapmak amacÄ±yla 4 Temmuz 1997 yÄ±lÄ±nda yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, ancak Mersin-Tarsus yolunda meydana gelen trafik kazasÄ±nda, henÃ¼z 21 yaÅŸÄ±ndaykenÂ hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

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