Merih Demiral açıklaması! "Fenerbahçe'de istemediler"

Fenerbahçe'nin eski altyapı antrenörlerinden Hasan Özdemir, Merih Demiral'ın Fenerbahçe'den ayrılış öyküsünü Tivibu Spor'a anlattı.

"BAŞARIYA ENDESKLİ YAPI"

Türk futbolunun en büyük sorunlarından birisi herkesin başarıya endeksli olması. Tabi ki başarı önemli ama bu sefer maddiyat yükseliyor ve kulüplere borçlara giriyor. Ondan sonra ne yapacağız diyorlar.

VİTOR PEREİRA, MERİH DEMİRAL'I İSTEMEDİ"

Merih Demiral ile Fenerbahçe altyapısında 6 sene çalıştım. O zaman daha gençti. Hala genç. O zaman daha genç. Tavsiye ettik, oynar diye tavsiye ettik. Şans bulsaydı %100 oynardı. Bastırdık hatta. Bu çocukların oynaması lazım, geleceği parlak dedik. Vitor Pereira'ya söylemiştik. O zamanki stoperler Kjaer ve Skrtel'di. Stopere ihtiyacım yok dedi Pereira. En azından kulübede olsun dedik. 17-18 yaşındaydı o zaman Merih.

"PROFESYONELLİK SORUNU ÇIKINCA MERİH DEMİRAL PARAYI AZ BULDU"

Sonraki zamanda profesyonellik sorunu çıktı. Profesyonel yapmaya çalıştık. Merih Demiral da az buldu parayı. O zaman 1.5 milyar veriliyordu profesyoel futbolcular. Merih de "Hocam bu fiyat çok az dedi. Bir yol belirledim, o yolda ilerlemek istiyorum." dedi.