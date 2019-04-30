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30.04.2019 - 00:52 |

Merih Demiral, Josef Sural'ı unutmadı

Sassuolo forması giyen Merih Demiral, Alanyaspor'dan takım arkadaşı Josef Sural'ı unutmadı.

Merih Demiral, Josef Sural'ı unutmadı
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İtalya Serie A'da 34. hafta maçında Sassuolo, Fiorentina'yı 1-0 mağlup etti.

Maçt tek golü Sassuolo adına 37. dakikada Berardi kaydetti. Sassuolo'da 90 dakika sahada kalan Merih Demiral'ın 59. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Maç sonunda ise eski Alanyasporlu Merih Demiral, hayatını kaybeden takım arkadaşı Josef Sural'ı unutmadı. Soyunma odasında çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan milli futbolucu, "Seni unutmayacağız güzel insan" notunu düştü.

Merih Demiral, Josef Suralı unutmadı

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