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19.11.2020 - 01:03 |

Merih Demiral: "Karakter ortaya koyacağız"

A Milli Takımımızda Merih Demiral, Macaristan yenilgisi sonrasında konuştu.

Merih Demiral: "Karakter ortaya koyacağız"
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A Milli Takımımızın Macaristan'a 2-0 mağlup olarak UEFA Uluslar C Ligi'ne düştüğü maçın ardından Merih Demiral
açıklamalarda bulundu.

Bu başarısızlığın bir ders olduğunu söyleyen Merih, "İstediğimiz gibi gitmedi. Gerçekten çok üzgünüz. Böyle bitmemesi lazımdı, öz eleştiri yapmalıyız. Bu takım Türk halkına çok sevinç yaşattı, yine yaşatacak inşallah. Gerektiği gibi oynayacağız ve karakter ortaya koyacağız. Bundan ders alacağız." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral: Karakter ortaya koyacağız

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