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HaberlerMilli Takım Haberleri Merih Demiral'dan 'EURO 2021' paylaşımı
17.03.2020 - 16:55 |

Merih Demiral'dan 'EURO 2021' paylaşımı

A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi Merih Demiral sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Genç yıldız, UEFA'nın turnuvayı 2021 yılına ertelemesinin ardından yeniden milli formaya kavuşacak.

Merih Demiral'dan 'EURO 2021' paylaşımı

A Milli Takım'ın vazgeçilmez ismi Merih Demiral sakatlığı sebebiyle EURO 2020'yi kaçıracaktı. Genç yıldız, UEFA'nın turnuvayı 2021 yılına ertelemesinin ardından yeniden milli formaya kavuşacak.

Sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Merih Demiral, Twitter adresinden 'EURO2021' yazılı paylaşımda bulundu. Merih'in bu paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum yağdı.

Merih Demiraldan EURO 2021 paylaşımı

Merih Demiraldan EURO 2021 paylaşımı

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