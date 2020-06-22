Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri "Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı
22.06.2020 - 14:57 | | AA

"Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında dün oynanan derbi maç izlenme rekoru kırdı.

"Merseyside" derbisi izlenme rekoru kırdı
ABONE OL

Yayıncı kuruluş Sky Sports'un doğruladığı verilere göre, şampiyonluğa giden Liverpool'un deplasmanda Everton'a konuk olduğu ve golsüz berabere sona eren karşılaşmayı ülke genelinde 5,5 milyon sporsever izledi.

Bu alanda daha önceki rekor, 2011-12 sezonunda şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Manchester City'nin sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği maçta 4,3 milyon izleyiciyle kırılmıştı.

Lider Liverpool, bitime 8 hafta kala en yakın takipçisi Manchester City'nin maç fazlasıyla 23 puan önünde yer alıyor.

Merseyside derbisi izlenme rekoru kırdı

Liverpool'un Altı Avrupa Kupasının Hikayesi

93 yaşında koronavirüsü yendi, galibiyeti böyle kutladı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
    Avustralyalı futbolcu Tomi Juric'de koronavirüse rastlandı
  2. Beşiktaş, Gökhan Gönül'e sözleşme uzatma teklifini bu hafta yapacak
    Beşiktaş, Gökhan Gönül'e sözleşme uzatma teklifini bu hafta yapacak
  3. Beşiktaş'a sürpriz Diaby teklifi
    Beşiktaş'a sürpriz Diaby teklifi
  4. Japonya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi
    Japonya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası adaylığından çekildi
  5. Transfer haberleri | Sheffield United'ın hedefi ya Uğurcan, ya Altay
    Transfer haberleri | Sheffield United'ın hedefi ya Uğurcan, ya Altay



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı

Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı

Son dakika | Emre Belözoğlu 26 Temmuz'da jübile yapıyor

Son dakika | Emre Belözoğlu 26 Temmuz'da jübile yapıyor

Sabri Sarıoğlu sürprizi! Taraftarlara sordular...

Sabri Sarıoğlu sürprizi! Taraftarlara sordular...

Sıradaki Haber