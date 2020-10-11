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11.10.2020 - 22:02 | | AA

Mersin'de Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı.

Mersin'de Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yollarını ayırdı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşmaya vararak yolları ayırma kararının alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şunlara yer verildi: 

"2018-2019 sezonundan beri birlikte çalıştığımız, bu süreçte Avrupa'da ve ligdeki başarılarımızda büyük emekleri olan sayın Ceyhun Yıldızoğlu'na Çukurova Basketbol organizasyonu olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Ceyhun Yıldızoğlu için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılılar diliyoruz."

Mersinde Ceyhun Yıldızoğlu dönemi sona erdi

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