Mert, 80 milyon euroluk Arrizabalaga'yı geride bıraktı!

Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan Mert Günok, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen kaleci oldu.



Son 2 yıldır Süper Lig'deki zirve yarışında "ben de varım" diyen Medipol Başakşehir, 2018-19 sezonuna da hızlı girdi. 11. haftanın ardından rakiplerinin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan kulübün bu başarısında, savunma performansı kilit rol oynadı. Kaleci Mert Günok'un yanı sıra Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Manuel da Costa ve Gael Clichy'den oluşan Medipol Başakşehir defans hattı, sadece 4 gole geçit verdi.



Turuncu-lacivertli ekip, bu alanda İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'nın (Ligue 1) en üst futbol liglerindeki takımlar arasında başı çekti.



Medipol Başakşehir ile Premeir Lig'i lider götüren Manchester City, yedikleri 4 golle zirveye ortak oldu. Bu iki takımı, 5 golle Liverpool, 6'şar golle Inter ve Atletico Madrid takip etti.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Volkan Babacan yerine kaleyi emanet ettiği Mert de Avrupa'nın 5 büyük liginde en az gol yiyen kaleci unvanını, Manchester Cityli Ederson ile paylaştı.



Kalelerinde maç başına 0,36 gole izin veren Mert ve Ederson'u, 0,45 golle Liverpool'dan Alisson, 0,54'er golle Inter'den Samir Handanovic ve Atletico Madrid'den Jan Oblak izledi.



29 yaşındaki kalecinin, Chelsea'nin 80 milyon euroya transfer ettiği Kepa Arrizabalaga ve Liverpool'un 62,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Alisson gibi isimleri geride bırakması dikkati çekti.



Mert, bu performansıyla 2015'ten beri giymediği milli takım formasına da göz kırptı. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de en az gol yiyen 10 kaleci şöyle sıralandı:

Kaleci Kulüp Lig Oynadığı maç Yediği gol Ortalama

1 Mert Günok Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig 11 4 0,36

Ederson Manchester City Premier Lig 11 4 0,36

3 Alisson Liverpool Premier Lig 11 5 0,45

4 Samir Handanovic Inter Serie A 11 6 0,54

Jan Oblak Atletico Madrid La Liga 11 6 0,54

6 Benjamin Lecomte Montpellier Ligue 1 12 7 0,58

7 Diego Lopez Espanyol La Liga 11 8 0,72

Kepa Arrizabalaga Chelsea Premier Lig 11 8 0,72

9 Wojciech Szczesny Juventus Serie A 10 8 0,8

10 Jordi Masip Real Valladolid La Liga 11 9 0,81

David Soria Getafe La Liga 11 9 0,81