Mert Günok: "Oyunu çirkinleştirmek rahatsız edici"

Süper Lig'de Rizespor ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de Mert Günok rakip takımın zaman geçirme çalışmalarına tepki gösterdi.

"Türk futbolunun bence kanayan yarası bugün bizim de başımıza geldi. Birçok takımın başına da geliyor ki özellikle büyük takımlara karşı... Zaman geçirme bazı kişilerce profesyonellik olarak adlandırılsa da benim çok tasvip ettiğim bir şey değil."

"Özellikle 20 yaşında genç bir kalecinin bu kadar fazla sakatlandığını ima edip yere yatıp daha sonra bir topu arkadaşına attırıp, bir topu kendi vurması... Bariz şekilde sakatlığınız varsa topa da vuramazsınız."

"Oyuna devam edebilirsiniz, fedakarlık yapabilirsiniz ama oyunu çirkinleştirmek, zaman geçirmek rahatsız edici. Umarım kendisini düzeltir. Kendisi benim genç bir meslektaşım. Buraya A Milli Takım kalecisi olarak geldiğim için bu konuşmayı yapabileceğimi inanıyorum."