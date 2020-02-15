Mert Günok'tan sezon rekoru

Başakşehir’in milli kalecisi Mert Günok, Beşiktaş karşısında sezonun en iyi maçını çıkardı. Yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla turuncu-lacivertli takımı ayakta tutan başarılı kaleci, siyah-beyazlılara hiç şans tanımadı. Maç boyunca 7 kurtarış yapan Mert Günok sezonun en fazla gole engel olduğu maçı oynadı.

Kritik bir maç kazandıklarının altını çizen deneyimli eldiven, “Bu galibiyetle çok önemli bir adım attık. Şampiyonluk yarışındaki ciddi rakiplerimizden birini geride bıraktık. Kurtarış sayıları çok fazla önemli değil. Takıma yardımcı olmak için elimden geleni yapıyorum” dedi.

10 numara Boateng

Kartal’da Teknik Direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic’i kulübeye çekerek, yeni transfer Kevin Prince Boateng’i ilk 11’de sahaya sürdü. Gaziantep FK maçında Beşiktaş forması altındaki ilk golünü kaydeden Ganalı yıldız ikinci sınavında 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Ljajic oyuna girdikten sonra sağ kanada geçen Boateng çok çalışmasına rağmen bu kez golle buluşamadı.

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