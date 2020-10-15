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15.10.2020 - 01:26 |

Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'ye transfer olmuşum!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullanan Mert Hakan Yandaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçe'ye transfer olmuşum!
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Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirmiş, tercihini Sarı Lacivertli ekipten yana kullanmıştı.

Yayıncı kuruluşa konuşan ve Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunun altını çizen, transfer sürecinde Emre Belözoğlu ile konuştuğunu açıklayan Mert Hakan, ''Emre ağabey yeni görevinde büyük işler yaptı. İnanılmaz bir Fenerbahçeli. Bana söylediği bazı sözler var, çok etkiledi beni. Transfer süreciyle ilgili artık konuşmaya gerek yok. Zaten hep sessiz kaldım. Konuşanlar, konuştu. Gerçekler bir gün ortaya çıkar, çıkıyor da. İyi ki Fenerbahçe'deyim. Burayı tercih etmemdeki en büyük faktör, Fenerbahçe'nin büyüklüğü." dedi ve ekledi:

'Babama verdiğim sözleri tuttum'

"Futbola, babam vefat ettikten 1 yıl sonra başladım. Profesyonel oynamadı ama çok iyi futbolcuydu. Şu anda yanımda olmasını, beni izlemesini isterdim ama elbette bir yerlerden izliyordur. Ona verdiğim sözleri tuttum, benimle gururlanıyordur diye düşünüyorum."

'Hocamız ne istediğini bilen birisi'

''4 haftalık süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Milli Takım arasından sonra daha iyi olacağız. Sanki yıllardan beri burada oynuyormuş gibi hissediyorum. Hocamız ne istediğini bilen birisi. Erol Bulut ile şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Yeni takımla 9 maça çıktık Erol hocayla, daha mağlubiyetimiz yok, aman olmasın da! Kazanmayı ve kaybetmemeyi öğrendik."

Mert Hakan Yandaş: İyi ki Fenerbahçeye transfer olmuşum

 

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