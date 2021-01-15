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HaberlerFenerbahçe Haberleri Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi
15.01.2021 - 16:46 |

Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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