15.01.2021 - 16:46 |
Mert Hakan Yandaş, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde;
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın 14.01.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 15.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."