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21.04.2020 - 10:48 |

Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti...

Galatasaray ile prensipte anlaştığı iddia edilen Demir Grup Sivasspor'un yıldızı, sarı-kırmızılı takımı twitter hesabından takibe başladı.

Demir Grup Sivasspor'daki performansıyla otoritelerin övgüsünü alan ve gözde oyuncu haline gelen Mert Hakan Yandaş'dan Galatasaray hamlesi geldi. 

Sezon sonu Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan başarılı futbolcunun Galatasaray'la 4 yıllık prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından 26 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübü takibe aldı.

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Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Galatasarayı takip etti...

 

Mert Hakan Yandaş, sosyal medyada Galatasarayı takip etti...

 

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