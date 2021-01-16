Mert Hakan Yandaş'a 'Haksız Tahrik İndirimi'

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa ile oynanan maçta Aytaçla girdiği ikili mücadele sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Bu konunun cezai ve kural bilgilendirmesi hakkında Avukat ve Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mert Hakan Yandaş'ın 'Kural dışı hareket' nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Bilgiç, “Mert Hakan'ın sevk edildiği olan 43. maddede, 'Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir' ifadeleri yer alıyor. Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş’ın hareketini 'sert ve ciddi faul' yada 'şiddetli hareket' olarak değerlendireceğini bilemiyoruz. Ancak kanaatimce 'sert ve ciddi faul' olarak hareket nitelendirecek ve alt sınır olan 2 maç men cezası verilecektir” diye konuştu.

“Cezada indirim veya tamamen kaldırılması olabilir”

Mert Hakan'ın cezasında haksız tahrik indirimi olabileceğini ve cezanın kaldırılıp, ertelenme durumunun da gerçekleşebileceğini belirten Avukat Bilgiç, “Fenerbahçe, oyuncunun fiilinin Aytaç Kara’nın hareketinden kaynaklı olduğunu ve 'Haksız Tahrik' nedeniyle Mert Hakan Yandaş’a ceza verilmemesi gerektiğine ilişkin açıklama yaptı. 'Haksız Tahrik' başlıklı Disiplin Talimatı’nın 12. maddesi ise, 'Fiilin haksız tahrik sonucu işlenmesi halinde cezada indirim yapılır. Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir' ifadeleri yer alıyor. PFDK, Mert Hakan’ın hareketini sert ve ciddi faul olarak değerlendirip alt sınır olan 2 maç men cezası vererek haksız tahrik indirimi uygulayabileceği gibi cezayı tamamen kaldırabilir veya erteleyebilir” ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de yaşanan geçmişteki kırmızı kart iptal ve ceza erteleme örnekleri ise şu şekilde:

PFDK, Samsunspor- F.Bahçe maçında kırmızı gören kaleci Kerem İnan’ın Nobre’ye dokunmadığına hükmedip 1 maçlık cezayı kaldırdı.

PFDK, Trabzon - Beşiktaş maçında Rüştü Reçber’in ceza sahası dışında elle oynamadığını belirtip 2 maçlık cezayı kaldırdı.

PFDK, Şubat 2015’te Gençlerbirliği'nde Ahmet’in 2 maçlık cezasının 1 maçını 1 yıl erteledi.

PFDK, Gaziantepli futbolcu Chibuike’nin 2 maçlık cezasının 1 maçı 1 yıl erteledi.

PFDK, Aralık 2015’te Bursasporlu Dzsudzsak’ın 3 maçlık cezasının 1 maçlık kısmını 1 yıl erteledi.

PFDK, Aralık 2015’te Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım’ın 2 maçlık cezasının infaz edilmeyen 1 maçlık kısmı 1 yıl süreyle erteledi.