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HaberlerGalatasaray Haberleri Mert Hakan Yandaş'ın imza parası belli oldu!
10.05.2020 - 07:00 |

Mert Hakan Yandaş'ın imza parası belli oldu!

Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu.

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Galatasaray’ın transferin gözde ismi Mert Hakan Yandaş için ödeyeceği imza parası belli oldu. Sarı-kırmızılıların, yetenekli futbolcuya imza parası olarak sadece 200 bin euro ödeyeceği ve bunun da oyuncunun maaşının içinde olacağı belirtildi.
Mert Hakan Yandaş’la yapılan protokole göre 200 bin euronun TL’ye çevrilerek oyuncunun ücretine yansıtılacağı dile getirildi. 25 yaşındaki futbolcu ile 4 senelik kontrat yapılırken sarı-kırmızılılar yine Sivasspor forması giyen Emre Kılınç ile de anlaşma sağlamıştı.
Emre’yle de yine 4. senelik bir anlaşma yapıldı. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor forması giyen ve sezon bitiminde serbest kalacak olan Erdoğan Yeşilyurt’a da talip...

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