Mert Müldür kimdir, kaç yaşında? Mert Müldür biyografisi

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür (d. 3 Nisan 1999), Sassuolo takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur.

Kulüp takımları kariyeri

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien kulübünde oynadı. Şimdilerde ise İtalya'nın Sassuolo takımında forma giymektedir.

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi

MERT MÜLDÜR NEDEN BASKI GÖRÜYOR?

Ülkemizi İtalya’nın Sassuolo takımında başarıyla temsil eden ve Avusturya’nın Viyana kentinde doğan Mert Müldür’ü geçtiğimiz aralık ayında tıpkı bizim gibi EURO 2020’de mücadele edecek Avusturya’nın hocası Franco Foda iki kez aramıştı. Foda, “Gel bizde oyna, seni kesin Avrupa Şampiyonası finallerinin kadrosuna çağıracağım” demişti.

A Milli seviyede Türkiye için iki hazırlık maçına çıkan ve resmi mücadele oynamadığı için başka bir ülkenin formasını giyme şansı hâlâ olan Mert ise Foda’ya, “teklifiniz için teşekkür ederim ancak benim çocukluktan beri hayalim, Türkiye formasını giymek. Çünkü ben türküm, Türk hissediyorum ve kalbim Ay-Yıldız için atıyor” cevabını vermişti.

Sakat olduğu için oynamadı

Teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 elemelerdeki son maçımız olan deplasmandaki Andorra karşılaşmasında Mert’i resmen a Milli yapacaktı. ancak 20 yaşındaki savunma oyuncusu, sakatlığı sebebiyle yedek beklediği maçta forma giyemedi.

Askere çağrıldı.

Bunu fırsat bilen Avusturya ise işi Türkiye ile siyasi anlamda da krize yol açabilecek bir konuma doğru getirdi! Avusturya Futbol Federasyonu ile Avusturya Milli Savunma Bakanlığı adeta işbirliği yaptı ve bunun sonucunda Mert, askere çağrıldı.

Kendisine belge gönderildi

18 ile 35 yaş arası erkeklerin 6 ay zorunlu askerlik görevinin bulunduğu ülkede genç oyuncumuz, kendisine gelen belge sonrası adeta şok oldu. Çok büyük bir baskı altında kalan Mert’in, “Sassuolo ile kontratım var ve sezonun ortasındayız” itirazı kabul edilmedi.

Çirkinlikler böyle başladı

Askerlik yapmak istemeyenlerin 9 ay kamu hizmeti yapması seçeneği bile, “Başvuru zamanın zaten geçti” bahanesiyle kabul edilmeyen oyuncumuz için asıl çirkinlikler bundan sonra başladı, yetkililer, “Ancak Avusturya için oynarsan, bu sorun olmaktan çıkar ve askerliğini tecil ettiririz” teklifinde bulundu.