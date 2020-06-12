Mert Müldür'ün paylaşımı dikkat çekti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Transfer döneminde yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için yarışıyor. Başarılı oyuncunun arkadaşlarıyla sahilde futbol oynarken paylaştığı videoya ise 2 takımın taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

MERT MÜLDÜR KİMDİR?

Mert Müldür (3 Nisan 1999), Sassuolo takımında defans pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur.

Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise Rapid Wien kulübünde oynadı. Şimdilerde ise İtalya'nın Sassuolo takımında forma giymektedir

Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi

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