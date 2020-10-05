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05.10.2020 - 00:04 | | AA

Mert Nobre: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä± iyi analiz ettik"

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 yenen GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mert Nobre, galibiyeti getiren performasÄ± gelecek maÃ§larda da sÃ¼rdÃ¼rmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Mert Nobre: "BeÅŸiktaÅŸ'Ä± iyi analiz ettik"
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SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda konuk olduÄŸu BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 1-0 yenen GenÃ§lerbirliÄŸi'nin teknik direktÃ¶rÃ¼ Mert Nobre, galibiyeti getiren performasÄ± gelecek maÃ§larda da sÃ¼rdÃ¼rmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â 

Mert Nobre, karÅŸÄ±laÅŸmadan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ligdeki ilki iki maÃ§ta da iyi oynadÄ±klarÄ±nÄ± ancak gol bulamadÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â 

MaÃ§sÄ±z geÃ§en bir haftayÄ± Ã§ok iyi deÄŸerlendirdiklerini aktaran Nobre, "BeÅŸiktaÅŸ'Ä± iyi analiz ettik ve elimizden gelenin en iyisini yaparak BeÅŸiktaÅŸ deplasmanÄ±ndan galip ayrÄ±ldÄ±k. Ä°kinci golÃ¼ bulabilsek belki daha rahat bir maÃ§ olacaktÄ± ama BeÅŸiktaÅŸ gibi bir takÄ±ma karÅŸÄ± bu mÃ¼cadele de Ã¶nemliydi. Daha yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z. BugÃ¼n sadece bir galibiyet aldÄ±k. Bu galibiyetin deÄŸerli olabilmesi iÃ§in aynÄ± oyunu ve isteÄŸi Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalara da yansÄ±tmalÄ±yÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Birlikte mÃ¼cadele ettiklerinde neler yapabildiklerinin gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Nobre, "Bu galibiyeti, sabÄ±rla mÃ¼cadelemizi destekleyen taraftarlarÄ±mÄ±za armaÄŸan ediyoruz. Onlara sÃ¶z verdiÄŸimiz gibi, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yolda devam edeceÄŸiz. BugÃ¼n harika oynadÄ±k, Ã§ok istekliydik. BugÃ¼nkÃ¼ mÃ¼cadele ve inanÃ§tan vazgeÃ§meyeceÄŸiz. Bize baÅŸarÄ±yÄ± bu mÃ¼cadele ve inancÄ±n getireceÄŸini biliyoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Mert Nobre: BeÅŸiktaÅŸÄ± iyi analiz ettik

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