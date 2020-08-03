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HaberlerGençlerbirliği Haberleri Mert Nobre'nin Gençlerbirliği heyecanı!
03.08.2020 - 20:27 | | AA

Mert Nobre'nin Gençlerbirliği heyecanı!

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi.

Mert Nobre'nin Gençlerbirliği heyecanı!
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Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre, çalıştırıcı olarak ilk deneyiminin heyecanını yaşıyor. 

Başkent temsilcisi ile anlaştıktan sonra açıklamada bulunan Nobre, Gençlerbirliği'nin büyük bir camia olduğunu belirterek, "Teknik direktör olarak ilk deneyimimi Gençlerbirliği'nde yaşayacağım. Çok mutluyum." dedi. 

Taraftarlara da seslenen Nobre, "Son dönemler çok iyi değildi, zorlu geçti. Taraftarın desteği çok önemli. Beraber güçlü olacağız. Gençlerbirliği her zaman iyi takım kurmuştur. Zor maçlar bizi bekliyor. Umarım eski Gençlerbirliği'ni taraftarlara gösteririz." ifadelerini kullandı. 

Kendisi için futbolcunun yaşının önemli olmadığını vurgulayan Nobre, oyuncunun performansının daha önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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