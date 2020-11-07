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07.11.2020 - 01:09 | | AA

Mert ÅžiÅŸmanlar, gümüÅŸ madalya kazandÄ±

GenÃ§ler Avrupa Judo ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler 100 kiloda mÃ¼cadele eden Mert ÅžiÅŸmanlar, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.Â

Mert ÅžiÅŸmanlar, gümüÅŸ madalya kazandÄ±
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GenÃ§ler Avrupa Judo ÅžampiyonasÄ±'nda erkekler 100 kiloda mÃ¼cadele eden Mert ÅžiÅŸmanlar, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±.Â 

HÄ±rvatistan'Ä±n Porec kentinde dÃ¼zenlenen organizasyonun son gÃ¼nÃ¼nde erkekler 100 kiloda tatamiye Ã§Ä±kan Mert ÅžiÅŸmanlar, ilk maÃ§Ä±nda Yunan Panagiotis Papanikolaou'yu 11 saniyede ipponla yenerek Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â 

Ã‡eyrek finalde AzerbaycanlÄ± Adil Karimli, yarÄ± finalde ise Rumen Eduard Serban'Ä± maÄŸlup eden milli judocu, altÄ±n madalya mÃ¼cadelesinde GÃ¼rcÃ¼ Ilia Sulamanidze ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.Â 

Finalde rakibine maÄŸlup olan Mert, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalyada kaldÄ±. Erkekler 90 kiloda mÃ¼cadele eden Ã–mer Kemal AydÄ±n ise ilk maÃ§Ä±nda Finlandiya'dan Artur Kanevets'e yenildi.Â 

TÃ¼rkiye, ÅŸampiyonayÄ± 1 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 3 bronz olmak Ã¼zere 4 madalyayla tamamladÄ±. Milli sporculardan Salih YÄ±ldÄ±z, Ã–zlem YÄ±ldÄ±z ve Muhammed Mustafa KoÃ§ bronz madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Mert ÅžiÅŸmanlar, gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazandÄ±

Bakan KasapoÄŸlu'ndan milli judoculara tebrik
GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Dr. Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, HÄ±
rvatistan'da dÃ¼zenlenen GenÃ§ler Avrupa Judo ÅžampiyonasÄ±'nda 1 gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve 3 bronz madalya kazanan milli sporcular iÃ§in tebrik mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Bakan KasapoÄŸlu, tebrik mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi;

"HÄ±rvatistan'Ä±n Porec kentinde yapÄ±lan GenÃ§ler Avrupa Judo ÅžampiyonasÄ±'nda gÃ¼mÃ¼ÅŸ madalya kazanan erkekler 100 kiloda Mert ÅžiÅŸmanlar ile bronz madalya elde eden kadÄ±nlar 57 kiloda Ã–zlem YÄ±ldÄ±z, erkekler 60 kiloda Salih YÄ±ldÄ±z ve 81 kiloda Mustafa KoÃ§'u kutluyorum. KazanÄ±lan madalyalarda emeÄŸi geÃ§enlere teÅŸekkÃ¼r ediyorum GeleceÄŸe umutla bakmamÄ±za vesile olan genÃ§ sporcularÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± diliyorum."

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