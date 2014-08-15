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15.08.2014 - 21:27 | | İSTANBUL (DHA)

Mertesacker'den flaş karar!

Alman futbolcu Per Mertesacker, 29 yaşında milli takımdaki kariyerine son verdiğini açıkladı.

Mertesacker'den flaş karar!
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Alman futbolcusu Per Mertesacker, milli takımdaki kariyerine son verdiğini açıkladı.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya Milli Takımı'nda Philipp Lahm ve Miroslav Klose'nin ardından tecrübeli defans oyuncusu Per Mertesacker de milli takıma veda etti.

29 yaşındaki Per Mertesacker, "10 yılın ardından milli takım kariyerimi noktalamaya karar verdim. Kariyerimi, kulübüm Arsenal'de sürdürmek istiyorum" ifadesini kullandı. Almanya Milli Takımı ile 104 maça çıkan Per Mertesacker, 4 gol kaydetti.

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