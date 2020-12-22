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22.12.2020 - 20:28 |

Merve Tuncel, dünya gençler rekorunu kırdı

ENKA'nın milli yüzücüsü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı.

Merve Tuncel, dünya gençler rekorunu kırdı
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, dünya gençler rekorunun yeni sahibi oldu.

Yıldızlar bireysel yüzme müsabakalarında 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derece elde eden ENKA Kulübünün milli sporcusu, kısa kulvar dünya gençler rekorunu ele geçirdi.

Merve Tuncel, son olarak 2013 yılında Avustralyalı Chelsea Gubecka'nın kırdığı 15:54.69'luk dünya rekorunu geride bıraktı.

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Merve Tuncel, dünya gençler rekorunu kırdı

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