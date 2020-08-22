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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor
22.08.2020 - 12:10 | | İSTANBUL (AA)

Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, kariyeri boyunca 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor
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Forbes dergisinde yer alan habere göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Messi'nin toplam kazancı, 2020-2021 sezonunu İspanyol ekibi Barcelona'da tamamlaması halinde 1 milyar dolara ulaşacak.  

Messi, geçen sezon geliri 1 milyar dolara ulaşan Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ikinci futbolcu, 4'üncü sporcu olacak. Ronaldo'nun yanı sıra, golfcü Tiger Woods ve boksör Floyd Mayweather geliri 1 milyar dolara ulaşan sporculardı.

Messi, 1 milyar dolar kazanan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor

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