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29.12.2020 - 07:00 |

Messi: "ABD hayalim hep vardı"

Barcelona’daki geleceği büyük merak konusu olan Lionel Messi ilginç bir mesaj verdi, sezon sonunu işaret etti.

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CELAL UMUT EREN

Arjantinli yıldız, yaz döneminde transferde net bir karar alacağını ve MLS’e olan ilgisini belirtti, “ABD’de oynama hayalim hep vardı. Bu şu anda olamaz çünkü Barcelona ile 6 ay daha sözleşmem var, sonra duruma bakacağız. Sadece önümdeki 6 aya ve futbola odaklandım” dedi.

Barcelona’nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, ses getiren bir röportaja imza attı. İspanya’da ünlü gazeteci Jordi Evole’ye özel açıklamalarda bulunan Messi, Barcelona’yı, geleceğini, hayallerini ve eski başkan Bartomeu’ya olan öfkesini anlattı.
Messi, Avrupa ülkeleri açıklaması yerine ABD’de MLS’te oynama hayalini vurgulayarak şaşırttı. İşte Messi’nin açıklamaları:
-Daha önce hiç psikoloğa gitmedim ama eşim ve çevremdeki dostlarım gitmem konusunda ısrar ediyor. Her şeyi içime atıyorum. Kimseyle bir şey paylaşmıyorum
- Bu sene içerisinde diğer kulüplerle herhangi bir şekilde görüşme yapmayacağım. Sezon sonuna kadar sözleşmeme sadık kalacağım.
- Xavi teknik direktör olarak sezon sonunda gelirse Barcelona’ya ne yaparım bilmiyorum, sadece önümdeki 6 aya ve futbola motive oldum.
- Eğer Barcelona’dan ayrılır ve bir gün geri dönersem bu futbolu bıraktıktan sonra olur. Belki teknik direktör olarak olur.
- ABD’de oynama hayalim hep vardı. Bu şu anda olamaz çünkü Barcelona ile 6 ay daha sözleşmem var, sonra duruma bakacağız.
- Barcelona, finansal anlamda çok kötü durumda. Eski günlere, ait olduğumuz yere dönmek çok zor olacak.
- Barcelona benim hayatım. Sahip olduğum ve öğrendiğim her şey Barcelona sayesinde gerçekleşti.

Messi: ABD hayalim hep vardı

‘En iyisi Guardiola’
Arjantinli yıldız Messi, teknik direktör Pep Guardiola’yı çok sevdiğini söyledi. Manchester City iddiaları hakkında konuşmak istemediğini kaydeden Messi, Guardiola ile iki iyi dost olarak zaman zaman konuştuklarını belirtti. 33 yaşındaki oyuncu, “Guardiola ile zaman zaman konuşuyoruz, haberleşiyoruz. Benim için en iyi teknik direktör her zaman Guardiola” ifadelerini kullandı.

‘Bartomeu yalan söyledi’
Lionel Messi, Barcelona’da istifa eden eski başkan Bartomeu’yu da sert sözlerle eleştirdi. Messi, “Bartomeu bana hep yalan söyledi. Verdiği bir sürü söz vardı, hiçbirini tutmadı. Açıkçası aptalca şeyler yaptı. Üzgünüm evet ama sadece Barcelona için, kulübüm için. Bartomeu ile zaman kaybedildi” dedi.

‘Real Madrid’de asla oynamam’
Barcelona’da bir sembol olduğunu anımsatan Lionel Messi, asla ezeli rakiplerde oynamayacağını ifade etti. Arjantinli futbolcu, “Beni Real Madrid’de ya da Atletico Madrid’de oynarken göremezsiniz, bu olmayacak. Ayrılsam da hep Barcelona’nın bir parçası olarak kalacağım. Ama Real Madrid’de ve Atletico Madrid’de oynamam imkansız. Benim kulübüm Barcelona” diye konuştu.

Miami’de ev aldı
Transfer konusunda ABD mesajı veren Lionel Messi herkesi heyecanlandırdı. Daha önce Miami’den ev alan Messi için akıllara Inter Miami kulübü geldi. David Beckham’ın kulübünün bonservissiz bir şekilde Messi’yi kadrosuna katabilme durumu olduğu vurgulandı.

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