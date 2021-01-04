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04.01.2021 - 01:16 | | AA

Messi asist yaptı, Barcelona'ya puanı Frenkie de Jong getirdi!

Barcelona, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.  Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Frenkie de Jong attı.  Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi.

Messi asist yaptı, Barcelona'ya puanı Frenkie de Jong getirdi!
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Barcelona, deplasmanda Huesca'yı 1-0 yendi.  Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada Lionel Messi'nin asistinde Frenkie de Jong attı. 

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi. Lig sonuncusu Huesca ise 12 puanda kaldı. 

Lider Atletico Madrid 

Diğer yandan deplasmanda Alaves'i 2-1 yenen Atletico Madrid, bir gün önce Real Madrid'e bıraktığı lig liderliğini geri aldı. 

Şampiyonluk yarışında avantajlı konumunu sürdüren Atletico Madrid iki maç eksiğiyle 38 puanda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 36 puanı var. 

Atletico Madrid'de 9 golü bulunan Luis Suarez, Iago Aspas (Celta Vigo) ve Gerard Moreno (Villarreal) ile gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor. 

Şimdiye kadar kalesinde sadece 6 gol gören Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak da La Liga'da en az gol yiyen kaleci olarak ilk sırada yer alıyor.

Messi asist yaptı, Barcelonaya puanı Frenkie de Jong getirdi

Messi, La Liga'da 500. maçına çıktı
Messi, Barcelona kulübü formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekoruna çok yaklaştı. 

La Liga'da en fazla maç oynayan futbolcu rekoru ise Athletic Bilbao, Barcelona ve Valencia'da forma giyen eski kaleci Andoni Zubizarreta'ya (622 maç) ait. 

Messi, 17 sezondur formasını giydiği Barcelona'nın lig maçlarında 451 gol ve 185 asist ile oynadı. Barcelona, Arjantinli futbolcu ile 17 sezonda 10 kez lig şampiyonluğu kazandı.

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