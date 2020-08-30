Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Messi, Barcelona'da sağlık kontrolüne katılmadı
30.08.2020 - 12:51 | | AA

Messi, Barcelona'da sağlık kontrolüne katılmadı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcuLionel Messi, yeni sezon öncesi takımdaki ilk toplanma olan sağlık kontrolüne katılmadı.

ABONE OL

Barcelona takımı yeni teknik direktörü Ronald Koeman öncülüğünde 2020-2021 sezonunun ilk toplantısını "Ciutat Esportiva" adlı tesislerinde yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı PCR testleri yapılan sağlık kontrolüne, takım kaptanı olan Messi gelmedi.

Tesis önünde bekleyen basın mensupları, futbolcuların ve teknik heyetin giriş ve çıkışlarını görüntülerken, Messi'nin gelmemesinin Barcelona'dan ayrılacağı iddialarını daha da kuvvetlendirdiği yorumları yapıldı.

Arjantinli futbolcunun, yarın yapılacak ilk antrenmana da katılması beklenmiyor.

Messi, avukatlık bürosu aracılığıyla 25 Ağustos'ta Barcelona Kulübüne faks göndererek, takımdan ayrılma talebini iletmişti.

Katalan kulübünün altyapısından yetişen ve 20 yıldır bu formayı giyen 33 yaşındaki Messi'nin normal şartlarda 30 Haziran 2021'e kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.

İspanyol basını, Messi'nin 700 milyon avroluk tek taraflı serbest kalma bedelinin, sözleşmedeki bir maddeden dolayı artık geçerli olmadığını savunduğunu ve bedava gitmek istediğini öne sürüyor.

Kulüp olarak zor günler geçiren Barcelona'da kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun, "Eğer neden ben isem istifa ederim. Ama istifa etmem için Messi'nin kamuoyuna çıkıp, ben gidersem kalacağını açıklaması gerekir." dediği ancak Arjantinli futbolcunun buna rağmen ayrılmakta ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

Barcelona'da yıllık kazancı 100 milyon avro olan Messi'nin, İngiltere'nin Manchester City kulübü ile anlaştığı ileri sürülüyor.

Messi, Barcelonada sağlık kontrolüne katılmadı

Messi, Barcelonada sağlık kontrolüne katılmadı

Güzel golfçü sıkı çalışıyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
    Spor camiasından 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
  2. NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde
    NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, yarı finalde
  3. Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!
    Transfer haberleri | Inter, Sörloth için resmen devrede!
  4. Transfer haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic transferi için gün sayıyor!
    Transfer haberleri | Beşiktaş, Nikola Kalinic transferi için gün sayıyor!
  5. Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası
    Transfer haberleri | Trabzonspor'da Scarpa iddiası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...

Transfer haberleri | Davide Santon'u duyurdular! Haftaya imzalıyor...

Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!

Transfer haberleri | Trabzonspor'da gündem Malang Sarr!

Mevzu Gazi Koşusu

Mevzu Gazi Koşusu

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!

Fenerbahçe haberleri | Erol Bulut, yabancı diliyle fark yarattı!

Sıradaki Haber