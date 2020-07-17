Messi: "Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız"

Lig liderliğini 30'uncu haftada Real Madrid'e kaptıran ve bugün de sahasında Osasuna'ya 2-0 yenilen Barcelona'da morallerin oldukça bozuk olduğu gözlendi.

Barcelona takım kaptanı Lionel Messi, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öz eleştiri yapmak zorundayız. Ama toplu bir öz eleştiri. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız." dedi.

Messi, "Ligi bu şekilde sonlandırmak istemiyorduk ama yıl içinde olan her şeyin bunda payı var. Zayıf bir takımız. Maçlar arzulu ve baskılı futbolla kazanılıyor. Kaybetmememiz gereken çok puan kaybettik. İstikrarsızdık." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16'lar rövanş maçıyla ilgili "Bu şekilde oynarsak Napoli'ye kaybederiz." diyen Messi, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelecek için çok kötü bir imaj bıraktık. Bu şekilde oynayarak hiçbir yere varamayız. Çok fazla şey değiştirmek gerekiyor. Biraz nefes alıp Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeliyiz. Öz eleştiri yapmalıyız ve rakip iyi olduğu için kaybettiğimizi düşünmemeliyiz."