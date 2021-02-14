Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Messi coştu, Barcelona Alaves'i darmadağın etti!
14.02.2021 - 01:20 |

Messi coştu, Barcelona Alaves'i darmadağın etti!

La Liga'nın 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 5-1 mağlup etti. Öte yandan La Liga'da gol krallığı yarışında Atletico Madrid'den Luis Suarez 16 golle ilk sırada bulunurken, en yakın takipçisi Lionel Messi 15 gole çıktı.

Messi coştu, Barcelona Alaves'i darmadağın etti!
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Alaves'i 5-1 mağlup etti.

Barcelona'nın gollerini Francisco Trincao (Dk. 29, Dk. 74), Lionel Messi (Dk. 45, Dk. 75) ve Junior Firpo (Dk. 80) atarken, Alaves'in tek golü Luis Rioja'dan (Dk. 57) geldi. 

Katalan takımı aldığı galibiyetle puanını 46'ya çıkararak, averajla Real Madrid'in önünde 2. sıradaki yerini korudu.

Alaves de 22 puanla 16'ncılıkta kaldı. 

Lider Atletico Madrid ise deplasmanda Granada'yı 2-1 yenerek, 54 puanla şampiyonluk yarışındaki önemli avantajını sürdürdü.

Atletico'nun gollerini Marcos Llorente (Dk. 63) ve Angel Correa (Dk. 75), Granada'nın tek golünü de Yangel Herrera (Dk. 66) attı.

Ligde, şampiyonluk yarışında bulunan üç takımdan Atletico Madrid'in iki, Barcelona ve Real Madrid'in birer maç eksiği bulunuyor. 

Öte yandan La Liga'da gol krallığı yarışında Atletico Madrid'den Luis Suarez 16 golle ilk sırada bulunurken, en yakın takipçisi Lionel Messi 15 gole çıktı.

Messi coştu, Barcelona Alavesi darmadağın etti

    Atılay Canel: "Altayı geçemediğimiz için mağlup olduk"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti
      Türkiye, Balkan U20 Atletizm Şampiyonası'nda 15 madalya elde etti
    2. Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi
      Milan deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi
    3. Barcelona Alaves'i darmadağın etti!
      Barcelona Alaves'i darmadağın etti!
    4. Kemal Ademi: Özel bir maçtı
      Kemal Ademi: Özel bir maçtı
    5. Para milli atletler 11 madalya ile dönüyor
      Para milli atletler 11 madalya ile dönüyor
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

    Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

    Adil Gevrek: "Bizim hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"

    Adil Gevrek: "Bizim hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek"

    Spor camiasından Kadir Topbaş için taziye mesajı

    Spor camiasından Kadir Topbaş için taziye mesajı

    Son dakika - Juventus'a Napoli'den zirve darbesi!

    Son dakika - Juventus'a Napoli'den zirve darbesi!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet