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01.06.2020 - 14:12 | | Ä°STANBUL (AA)

Messi, futbolun eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor

Ä°spanya ekibi Barcelona'nÄ±n Arjantinli yÄ±ldÄ±zÄ± Lionel Messi, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n ardÄ±ndan futbolun eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± savundu.Â

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Messi, Ä°spanya basÄ±nÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, salgÄ±nÄ±n futbolu saha iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda etkileyeceÄŸini vurgulayarak, "Futbolun ve genel olarak hayatÄ±n bir daha eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Spor dÃ¼nyasÄ±yla iliÅŸkili ÅŸirketlerin yaÅŸayacaÄŸÄ± finansal zorluklar, futbolu da mali olarak etkileyecek. Antrenmanlar ve maÃ§larda ise eskiden normal olan ÅŸeyler deÄŸiÅŸecek. Rutinlerin deÄŸiÅŸmesi, sporcular iÃ§in zor bir durum olacak." ifadelerini kullandÄ±.

SalgÄ±n nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlarÄ±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Messi, "KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na minnettarÄ±m. Ailelerini ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ± vedalaÅŸamadan kaybeden insanlar oldu. SalgÄ±n sona erdikten sonra hayat nasÄ±l ÅŸekillenecek herkes merak ediyor. Bu kriz dÃ¶nemi, birÃ§ok negatif sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±kardÄ± ama sevdiÄŸin insanlarÄ± kaybetmekten daha acÄ± bir ÅŸey olamaz." yorumunu yaptÄ±.

Messi, futbolun eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor

Messi, futbolun eskisi gibi olmayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor

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