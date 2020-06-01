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01.06.2020 - 00:03 |

Messi: "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

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İspanyol devi Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, corona virüsü salgınının futbol dünyasını değiştireceğini belirtip, karamsar açıklamalarda bulundu.

Arjantinli süper star, yaptığı açıklamada "Olanlardan sonda dünyanın nasıl olacağı hakkında bir fikrimiz yok, zor zamanlar geçirdik. Corona virüsü herkesi bir ölçüde etkiledi. İnsanlar akrabalarını, arkadaşlarını kaybetti, veda bile edemedi. Hayatımız gibi futbolda da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Corona virüsü nedeniyle mart ayında askıya alınan İspanya La Liga'nın haziran ayında yeniden başlayacağı açıklanırken, Barcelona 27 maç sonunda topladığı 58 puanla zirvede yer alıyor.

Messi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Messi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

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