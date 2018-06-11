Messi'den veda sinyali

Lionel Messi, Dünya Kupası sonrası Milli Takıma devam edip etmeyeceği konusunda kararsız. 2016'da Arjantin'in Şili'ye penaltılarla yenildiği Copa America finali sonrası gelen eleştiriler üzerine Milli Takımı bırakan ancak daha sonra geri dönen Messi, bir kez daha veda sinyali verdi.

2005'te giymeye başladığı milli formayla 2014 Dünya Kupası'nı Almanya'ya karşı finalde kaybeden; Copa America'da da üst üste finallerde mutlu sona ulaşamayan Messi, Sport gazetesine verdiği röportajda, "Ne olacağını bilmiyorum. Kararım Dünya Kupası'ndaki başarımıza bağlı" dedi.

2014 Dünya Kupası'nda turnuvanının oyuncusu seçilen Messi, ülke basınına sitemde bulunurken, "Milli Takımın başarıları Arjantin basınında yeterli değeri görmüyor. Üç final kaybettiğimiz bir gerçek. Bir finale yükselmenin gerçek anlamını görmek yerine, Arjantin basınında bu çeşitli şekilde yorumlandı. Üç finale yükselmek kolay değil ve bundan dolayı minnettar olunmalı. Doğru, finali kazanmak daha da önemli; ancak oraya çıkmak da kolay değil" diye konuştu.

Arjantin'in 3. Dünya Kupası şampiyonluğu için de umutlu konuşan Messi, "Herhangi bir milli takımının isteyebileceği bir çok, kaliteli ve çok iyi oyuncumuz var. Kimseden çekincemiz ve korkumuz yok" ifadelerini kullandı.

16 Haziran'da Moskova'da İzlanda ile Dünya Kupası gruplarına başlaycak Arjantin, D Grubu'nun diğer maçlarında Hırvatistan ve Nijerya ile de mücadele edecek. (Habertürk)