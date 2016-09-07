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07.09.2016 - 11:22 | | AA

Messi'siz Arjantin, Dünya Kupası elemelerine beraberlikle başladı

2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 yenerken, Arjantin ise Venezuela ile 2-2 berabere kaldı.

Messi'siz Arjantin, Dünya Kupası elemelerine beraberlikle başladı
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2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nin Güney Amerika ayağında 5 karşılaşma yapıldı.

Manaus kentindeki Amazonia Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi Brezilya ile Kolombiya karşılaştı. Brezilya, henüz 2. dakikada Miranda ile öne geçmesine rağmen 36. dakikada Marquinhos'un kendi kalesine attığı golle ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Brezilya, Barcelonalı yıldızı Neymar'ın 74. dakikada kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.

Metropolitano de Merida Stadı'ndaki karşılaşmada ise Venezuela, Arjantin'i konuk etti. Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız futbolcu Lionel Messi'den yoksun Arjantin karşısında oyuna iyi başlayan Venezuela, 34. dakikada Juanpi, 52. dakikada ise Josef Martinez ile fileleri havalandırarak 2-0 öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Arjantin, 58. dakikada Lucas Pratto ve 83. dakikada Nicolas Otamendi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Uruguay farklı galip

Centenario Stadı'nda Paraguay'ı ağırlayan Uruguay ise rahat bir galibiyet aldı. Edinson Cavani (2), Cristian Rodriguez ve penaltıdan Luis Suarez ile fileleri sarsan Uruguay, 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Peru ise Nacional Stadı'nda konuk ettiği Ekvador'u 2-1'lik skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu. Peru'ya galibiyeti getiren goller, penaltıdan Christian Cueva ile Renato Tapia'dan geldi. Ekvador'un tek golünü ise Gabriel Achilier kaydetti. Bu arada, Ekvador'da 86. dakikada oyuna giren Michael Arroyo, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

Günün Monumental David Arellano Stadı'nda oynanan diğer mücadelesinde ise Şili ile Bolivya golsüz berabere kaldı.

Gruptaki 8'inci maçların sona ermesinin ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P

Uruguay 8 5 1 2 16 5 11 16

Brezilya 8 4 3 1 16 9 7 15

Arjantin 8 4 3 1 9 6 3 15

Kolombiya 8 4 1 3 12 10 2 13

Ekvador 8 4 1 3 13 12 1 13

Paraguay 8 3 3 2 9 11 -2 12

Şili 8 3 2 3 13 12 1 11

Bolivya 8 2 1 5 9 13 -4 7

Peru 8 2 1 5 8 15 -7 7

Venezuela 8 0 2 6 9 21 -12 2

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